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15:47, 29 января 2024Среда обитания

В Госдуме оценили вероятность переезда россиян в села

Депутат Федоров: план по переселению россиян из городов обречен на неудачу

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

План по переселению россиян из мегаполисов обречен на неудачу. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Малая часть населения может согласиться на переезд из городов в села ради льгот. Но большинство на это не пойдет: страна урбанизирована уже около века.

Переселение за город не поможет решить демографическую проблему, уверен депутат. Увеличить численность населения лучше за счет материнского капитала и других методов.

Ранее стало известно, сколько россиян готово покинуть мегаполис. 41 процент россиян признались, что променяли бы жизнь в городе на деревенскую. При этом 12 процентов опрошенных готовы осуществить переезд в ближайшие три года.

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      Виктория Клабукова
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