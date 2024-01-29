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15:00, 29 января 2024Мир

Стало известно о запрете использования Telegram аналитиками ЦРУ по России

Bloomberg: аналитикам ЦРУ по России запретили использовать Telegram на работе

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Сотрудникам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США из российского аналитического отдела запрещается использовать мессенджер Telegram на рабочих компьютерах. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, для доступа к Telegram штатным аналитикам необходимо покинуть территорию комплекса ЦРУ. Bloomberg отмечает, что подобный запрет негативно отражается на способности США к разведке и поиску информации по открытым источникам.

22 января ЦРУ опубликовало видео на русском языке с предложением о сотрудничестве российским гражданам. Упор в видео делался на россиянах, якобы разочарованных в российской элите.

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      Виктория Кондратьева
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