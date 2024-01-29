Стало известно о запрете использования Telegram аналитиками ЦРУ по России

Bloomberg: аналитикам ЦРУ по России запретили использовать Telegram на работе

Сотрудникам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США из российского аналитического отдела запрещается использовать мессенджер Telegram на рабочих компьютерах. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает Bloomberg.

Как стало известно агентству, для доступа к Telegram штатным аналитикам необходимо покинуть территорию комплекса ЦРУ. Bloomberg отмечает, что подобный запрет негативно отражается на способности США к разведке и поиску информации по открытым источникам.

22 января ЦРУ опубликовало видео на русском языке с предложением о сотрудничестве российским гражданам. Упор в видео делался на россиянах, якобы разочарованных в российской элите.