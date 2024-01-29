Стало известно о значительном продвижении российских войск под Угледаром

Российские войска под Угледаром за два месяца существенно продвинулись

Российские войска под Угледаром (ДНР) за два месяца смогли существенно продвинуться, рассказал ТАСС командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим.

«Сначала мы отрабатываем, затем ребята [из штурмовых групп] заходят в уже "подготовленные" нами опорники», — рассказал боец.

По его словам, «Солнцепеки» находятся на позиции не менее 3,5 минуты. За это время бойцы успевают отработать по целям и покинуть точку, с которой вели огонь. Это делается из соображений безопасности.

Накануне стало известно, что российские военные сорвали попытку ВСУ улучшить позиции в районе населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Кроме того, были отбиты атаки 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное.