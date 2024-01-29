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05:42, 30 января 2024Бывший СССР

Стало известно о значительном продвижении российских войск под Угледаром

Российские войска под Угледаром за два месяца существенно продвинулись

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские войска под Угледаром (ДНР) за два месяца смогли существенно продвинуться, рассказал ТАСС командир расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим.

«Сначала мы отрабатываем, затем ребята [из штурмовых групп] заходят в уже "подготовленные" нами опорники», — рассказал боец.

По его словам, «Солнцепеки» находятся на позиции не менее 3,5 минуты. За это время бойцы успевают отработать по целям и покинуть точку, с которой вели огонь. Это делается из соображений безопасности.

Накануне стало известно, что российские военные сорвали попытку ВСУ улучшить позиции в районе населенных пунктов Угледар и Старомайорское. Кроме того, были отбиты атаки 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное.

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      Марина Совина
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