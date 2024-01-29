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17:29, 29 января 2024Путешествия

Турист выбил зуб охраннику виллы на Бали и попал на видео

Американский турист напал на охранника виллы на Бали и скрылся с другом

Американский турист напал на охранника виллы на Бали, выбил ему зуб и попал на видео. Об этом сообщает Social Expat.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Гианьяр на индонезийском острове. Путешественник с другом выселялся из виллы и уже хотел положить вещи в автомобиль, когда его остановил охранник. На видео видно, как мужчины некоторое время разговаривают, после чего американец нападает на оппонента и выбивает ему зуб. После ссоры с охранником двое американцев поспешно скрылись.

Владелец виллы обратился в полицию. Выяснилось, что он хотел задержать жильца, так как тот не вернул арендованный им в местной компании мотоцикл. Как оказалось, путешественник попал на нем в аварию.

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      Зарина Дзагоева
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