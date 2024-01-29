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15:49, 29 января 2024Культура

Умерла звезда «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи» Сандра Мило

Снимавшаяся у Федерико Феллини актриса Сандра Мило умерла в возрасте 90 лет
Сандра Мило

Сандра Мило. Фото: Manuele Mangiarotti / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Итальянская актриса Сандра Мило (настоящее имя — Сальватриче Елена Греко), звезда фильмов культового режиссера Федерико Феллини, умерла в возрасте 90 лет. Об этом в понедельник, 29 января, со ссылкой на родственников актрисы сообщает агентство ANSA.

Причины смерти пока не уточняются. Мило скончалась в своем доме в окружении близких.

Сандра Мило родилась 11 марта 1933 года в Тунисе. На ее счету более сотни ролей в кино. В частности, актриса сыграла ведущие роли в картинах Феллини «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи».

Помимо этого, Мило снималась в лентах Роберто Росселлини «Генерал Делла Ровере» и «Ванина Ванини». Она также выпустила четыре музыкальных сингла.

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      Илья Кролевский
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