В ЕС прокомментировали планы по финансовому давлению на Венгрию из-за Украины

Reuters: ЕС не намерен финансово принуждать Венгрию согласиться на помощь Киеву

Европейский союз (ЕС) не намерен принуждать Венгрию согласиться на выделение финансовой помощи Украине, которое Будапешт блокирует с декабря 2023 года. Так статью Financial Times (FT) об экономическом давлении ЕС на Будапешт прокомментировал высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Reuters.

«Документ, упомянутый в статье FT, представляет собой справочную записку, написанную Секретариатом совета под свою ответственность и описывающую текущее состояние венгерской экономики», — говорится в заявлении.

Чиновник подчеркнул, что это фактический документ, который не отражает статус текущих переговоров и не описывает какой-либо конкретный план, касающийся долгосрочного бюджета ЕС или Венгрии.

По его словам, переговоры по согласованию многолетнего бюджета Евросоюза продолжаются и основываются на поиске компромисса, приемлемого для всех 27 государств — членов объединения. «Переговоры между шерпами и лидерами ЕС основаны на принципах диалога, консультаций и компромисса в интересах всех», — уточнил чиновник.

Ранее FT опубликовало статью, в которой раскрыло планы ЕС по саботажу венгерской экономики из-за наложенного вето на помощь ЕС Киеву. Отмечалось, что Брюссель подготовил стратегию, направленную против «экономических слабостей» Будапешта, чтобы попытаться навредить «рабочим местам и экономическому росту» в стране.