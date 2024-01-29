В российском регионе начался суд над «смотрящим»

В Забайкалье судят «смотрящего» за высшее положение в преступной иерархии

Забайкальский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела 62-летнего Геннадия Финтисова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Вместе с ним судят еще девять человек, которым вменяется 13 эпизодов вымогательства и разбой.

По версии следствия, Финтисов, являющийся «смотрящим» за Оловяннинским районом, создал преступную группировку из фигурантов дела и контролировал криминальную среду, распространяя воровские обычаи. За счет преступной деятельности группировки он пополнял общак, урегулировал споры, возникавшие между представителями преступного мира.

Уголовное дело состоит из 48 томов. Финтисов участвовал в судебном заседании по видеосвязи из исправительной колонии № 5.

«Смотрящий» — назначаемый вором в законе уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы и следить за ситуацией в отдельных районах.