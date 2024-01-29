Женщина сделала пластику интимных органов после просмотра порно и пожалела

47-летняя жительница Австралии Венеса Вон пожаловалась, что из-за ошибки хирурга во время пластической операции по исправлению формы половых губ лишилась возможности заниматься сексом и нормально передвигаться. Об этом пишет издание The Sun.

Вон рассказала, что начала комплексовать из-за вида своих половых органов после просмотра порно. По словам женщины, тогда она заметила, что ее гениталии выглядят иначе, чем у актрис в фильме. Окончательно решение сделать интимную пластику Вон приняла из-за бывшего молодого человека, который изменил ей и обидно высказался об интимных частях ее тела.

В июне 2020 года женщина обратилась в клинику, где сделала лабиопластику за 3,5 тысячи долларов (310,5 тысячи рублей). Однако вскоре она пожалела о своем решении, так как боль после операции не проходила из-за начавшихся осложнений. Вон утверждает, что хирург полностью удалил ее половые губы, а также отрезал капюшон клитора. «Каждые два месяца у меня были инфекции мочевыводящих путей, потому что там не было барьера, не было половых губ, которые должны защищать от микробов», — пожаловалась австралийка.

Вон уверяет, что из-за неудачной пластики до сих пор испытывает боль во время интимной близости, не может нормально ходить и заниматься спортом. По ее словам, она даже решила отказаться от рождения ребенка, хотя раньше планировала беременность. Женщина добавила, что несколько месяцев назад ей выплатили шестизначную сумму в качестве компенсации, однако она считает, что этого недостаточно. Она призывает признать лабиопластику опасной процедурой и запретить ее.

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