Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:30, 29 января 2024Забота о себе

Женщина сделала пластику интимных органов после просмотра порно и пожалела

Фото: Joyseulay / Shutterstock / Fotodom

47-летняя жительница Австралии Венеса Вон пожаловалась, что из-за ошибки хирурга во время пластической операции по исправлению формы половых губ лишилась возможности заниматься сексом и нормально передвигаться. Об этом пишет издание The Sun.

Вон рассказала, что начала комплексовать из-за вида своих половых органов после просмотра порно. По словам женщины, тогда она заметила, что ее гениталии выглядят иначе, чем у актрис в фильме. Окончательно решение сделать интимную пластику Вон приняла из-за бывшего молодого человека, который изменил ей и обидно высказался об интимных частях ее тела.

В июне 2020 года женщина обратилась в клинику, где сделала лабиопластику за 3,5 тысячи долларов (310,5 тысячи рублей). Однако вскоре она пожалела о своем решении, так как боль после операции не проходила из-за начавшихся осложнений. Вон утверждает, что хирург полностью удалил ее половые губы, а также отрезал капюшон клитора. «Каждые два месяца у меня были инфекции мочевыводящих путей, потому что там не было барьера, не было половых губ, которые должны защищать от микробов», — пожаловалась австралийка.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

Вон уверяет, что из-за неудачной пластики до сих пор испытывает боль во время интимной близости, не может нормально ходить и заниматься спортом. По ее словам, она даже решила отказаться от рождения ребенка, хотя раньше планировала беременность. Женщина добавила, что несколько месяцев назад ей выплатили шестизначную сумму в качестве компенсации, однако она считает, что этого недостаточно. Она призывает признать лабиопластику опасной процедурой и запретить ее.

Ранее психотерапевт Памела Коннолли рассказала о причинах появления у женщин навязчивого сексуального возбуждения. По словам специалистки, подобное нередко случается из-за изменений гормонального фона.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ущерб рабочим местам и обрушение валюты: Евросоюз пригрозил подорвать экономику Венгрии из-за блокировки помощи Киеву

      В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

      Президент Аргентины пообещал сдержать обещание встряхнуть экономику

      В Турции высказались о возможном визите Путина в феврале

      В США раскрыли последствия обстрела базы в Иордании

      Врач раскрыл неочевидный способ улучшить иммунитет

      29-летняя девушка рассказала о трудностях в отношениях с 46-летним женихом

      В Иране заявили о непричастности к удару по базе США на границе Иордании и Сирии

      Курс доллара поднялся выше 90 рублей

      В Петербурге шесть легковых авто сгорели дотла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше