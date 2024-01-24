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02:00, 24 января 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на постоянные мысли о сексе и получила совет

Фото: Enrique Arnaiz Lafuente / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Памела Коннолли считает, что изменение гормонального фона после родов должно сподвигнуть супругов к реорганизации семейной жизни. Такой совет от нее в колонке для The Guardian получила женщина, которая пожаловалась на постоянные мысли о сексе.

По словам читательницы, она завершила кормление грудью младшего из троих детей четыре месяца назад, и с тех пор постоянно испытывает сексуальное возбуждение, которое, по ее мнению, мешает родительству. «У нас с мужем доверительные и разнообразные сексуальные отношения, но мне приходится мастурбировать минимум дважды в день, чтобы я хотя бы несколько часов могла думать о чем-то, кроме секса. Надеюсь, это обычная проблема, надеюсь, мои гормоны придут в норму», — сказала она. Женщина также призналась, что начала фантазировать о сексе с другими людьми.

Коннолли подтвердила, что подобное не редкость, когда гормональный фон меняется, и призвала женщину не стыдиться своих естественных потребностей, а попробовать наслаждаться ими. «Возможно, самое время напомнить мужу, какая вы страстная женщина. Высоки шансы, что он будет в восторге. Вы наверняка сконцентрировались на семье во время кормления грудью, стоит теперь найти в своем расписании и время для интима», — заключила она.

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Ранее Коннолли высказала мнение, что супруги с разными сексуальными интересами могут остаться вместе, если научатся приходить к компромиссам в процессе переговоров. Такими соображениями она поделилась с мужчиной, который признался жене в своем фетише и получил неожиданный для себя результат.

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      Александра Лисица
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