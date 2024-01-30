81-летняя туристка заявила об изнасиловании на популярном курорте

St Vincent Times: 81-летняя канадка заявила об изнасиловании на Багамах

Две туристки, 81-летняя канадка и 30-летняя мексиканка, заявили, что они были изнасилованы во время отдыха на Багамских островах. Об этом сообщает St Vincent Times.

Уточняется, что полиция расследует два инцидента, которые произошли с разницей в один день на популярном курортном острове Парадайз.

Мексиканка рассказала стражам правопорядка, что ночью в субботу, 27 января, на Казино Драйв к ней подошел неизвестный мужчина, вооруженный ножом, силой затолкал ее в свой автомобиль и изнасиловал.

О втором инциденте сообщила пожилая жительница Канады. По словам туристки, ее также подвергли сексуальному насилию в воскресенье, 28 января. Как пишет источник, по подозрению в преступлении полиция допрашивает 61-летнего мужчину.

Ранее 45-летний менеджер отеля Hilton в Великобритании, страдающий футфетишем, пошел под суд за изнасилование нескольких женщин. Он совершал преступления на протяжении 15 лет и не признал вину.