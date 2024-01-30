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11:25, 30 января 2024Бывший СССР

Белоруссия прокомментировала усиление границы на юге

Минобороны Белоруссии заявило, что усиление границы на юге никому не угрожает
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Усиление границы на юге Белоруссии никому не угрожает. Об этом заявило Минобороны республики в Telegram.

«Подразделения Вооруженных сил, находящиеся на усилении участков Государственной границы Республики Беларусь, никому не угрожают, но при этом надежно защищают Родину, ее суверенитет, территориальную целостность», — прокомментировало оборонное ведомство усиление границы.

Уточняется, что белорусские войска продолжают усиливать участки границы на южном направлении. Целью этих мероприятий является обеспечение безопасности белорусов, пресечение нарушения госграницы и исключение каналов поставки вооружения. Отмечается, что под охрану взяты важные объекты.

Ранее замкомандующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович заявил, что число полетов разведывательной авиации НАТО у границ республики удвоилось с начала этого года. По его словам, нельзя не заметить активности стран альянса.

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      Кристина Есикова
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