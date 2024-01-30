Силовые структуры
Блогера Миннегалееву из Татарстана объявили в России в розыск
МВД РФ объявило в розыск блогера Илюсу Миннегалееву из Татарстана
МВД России объявило в розыск блогера Илюсу Миннегалееву, следует из базы розыска ведомства.
Миннегалееву разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указывается.
По данным «КоммерсантЪ-Казань», с февраля 2023 года блогер вместе с семьей живет в Дубае.
Ранее Миннегалееву обвинили в обмане покупателей дешевых туров в Дубай. Отмечается, что она перестала выходить на связь с клиентами после того, как получила деньги.