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16:55, 30 января 2024Силовые структуры

Блогера Миннегалееву из Татарстана объявили в России в розыск

МВД РФ объявило в розыск блогера Илюсу Миннегалееву из Татарстана

МВД России объявило в розыск блогера Илюсу Миннегалееву, следует из базы розыска ведомства.

Миннегалееву разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указывается.

По данным «КоммерсантЪ-Казань», с февраля 2023 года блогер вместе с семьей живет в Дубае.

Ранее Миннегалееву обвинили в обмане покупателей дешевых туров в Дубай. Отмечается, что она перестала выходить на связь с клиентами после того, как получила деньги.

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      Илона Палей
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