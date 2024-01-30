Блогера Миннегалееву из Татарстана объявили в России в розыск

МВД РФ объявило в розыск блогера Илюсу Миннегалееву из Татарстана

МВД России объявило в розыск блогера Илюсу Миннегалееву, следует из базы розыска ведомства.

Миннегалееву разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье ведется розыск, в базе не указывается.

По данным «КоммерсантЪ-Казань», с февраля 2023 года блогер вместе с семьей живет в Дубае.

Ранее Миннегалееву обвинили в обмане покупателей дешевых туров в Дубай. Отмечается, что она перестала выходить на связь с клиентами после того, как получила деньги.