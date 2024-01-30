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14:23, 30 января 2024Мир

Боррель назвал ошибочными идеи о перемирии на Украине

Боррель счел ошибкой любые идеи возможного перемирия на Украине

Фото: Sina Schuldt / dpa / Globallookpress.com

Идеи возможного перемирия на Украине были и остаются ошибочными. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в колонке для журнала L'Obs.

Он напомнил, что украинское контрнаступление летом 2023 года оказалось провальным, а Москва, в свою очередь, продолжает оказывать давление на Украину и не собирается отступать на поле боя. «В связи с этим мы снова слышим, что Украина не сможет победить и что поддержка Запада не будет долгой. И снова возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочными в 2022 году и остаются ошибочными сегодня», — указал Боррель.

Как подчеркнул глава евродипломатии, едва ли кто-то может всерьез поверить, что Россия ищет компромисс. Также, по его словам, Брюссель не должен позволять кому-то формировать политику в отношении Украины. Он также добавил, что вместо того, чтобы искать примирения, Западу следует помнить уроки, которые он извлек из 2022 года, — избегать повторения ошибок и удвоить усилия там, где ранее был достигнут успех.

Ранее Боррель заявил, что оборонная промышленность Европы оказалась недостаточно подготовлена к поддержке Украины. По его мнению, европейской оборонной промышленности еще предстоит «возрождение». Он также признал, что страны ЕС зачастую очень долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. По его словам, объединение должно в будущем сменить отношение к поддержке Киева от позиции «до тех пор, пока это необходимо» к помощи «во что бы то ни стало».

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