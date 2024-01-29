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10:34, 29 января 2024Мир

Боррель заявил о неготовности ЕС к поддержке Украины

Боррель заявил о неподготовленности оборонной промышленности ЕС к помощи Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Оборонная промышленность Европы оказалась недостаточно подготовлена к поддержке Украины. Об этом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в колонке для Die Welt.

Глава евродипломатии прокомментировал наращивание военной помощи ЕС Украине. По его мнению, европейской оборонной промышленности еще предстоит «возрождение».

«Наша промышленность недостаточно подготовлена ​​к стоящим перед нами вызовам. Большая часть обширной военной поддержки Украины со стороны ЕС осуществлялась за счет имеющихся запасов», — заявил Боррель. Несмотря на рост расходов стран Евросоюза на оборону на 40 процентов в сравнении с 2014 годом, он охарактеризовал темпы наращивания военной промышленности как недостаточно быстрые.

Ранее Боррель заявил, что Украина должна получить системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. По его словам, Западу следует наращивать усилия для того, чтобы у Киева было доступное оружие.

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      Юрий Леонов
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