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00:57, 30 января 2024Мир

Чехия предупредила Европу и Украину о сделке Путина и Трампа

Глава Чехии Павел: Трамп может заключить невыгодную для Европы сделку с Путиным
СюжетПрезидентские выборы в США
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший глава США Дональда Трамп в случае победы на предстоящих президентских выборах может заключить невыгодную для Европы и Украины сделку с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом предупредил президент Чехии Петр Павел, передает Idnes.

Он отметил, что позиция Трампа по некоторым вопросам отличается, но если он станет президентом, то Европе придется уважать выбор американцев. «Мы должны быть к этому готовы, потому что какие-то последствия, безусловно, будут», — заявил Павел.

Он также оценил положение украинских войск на поле боя, указав, что они уступают противнику по числу военнослужащих. По мнению чешского лидера, им необходимо перейти к обороне и получить новое вооружение, чтобы противостоять России. «Только уравнивание сил может привести к тому, что обе стороны поймут, что дальнейшего успеха им не достичь, и что пришло время каких-то переговоров», — подчеркнул он.

Ранее Трамп рассказал о хороших отношениях с президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, с такими людьми как глава России важно ладить.

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      Марина Совина
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