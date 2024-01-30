ФСБ рассказала о приговоре иностранцу за распространение героина в России

ФСБ: суд дал 12 лет гражданину Азербайджана за сбыт героина в Челябинске

Красноармейский суд Челябинской области приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Азербайджана за распространение героина в регионе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского управления ФСБ.

Осужденный признан виновным по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»). За сбыт наркотиков он отправится в колонию строгого режима.

Сотрудники ФСБ вышли на иностранца в марте 2023 года. При себе у него было 6,5 килограмма наркотика. Он занимался нелегальным бизнесом в составе этнической преступной группировки.

26 января сообщалось, что спецслужба выявила в Подмосковье нарколабораторию, организованную двумя приезжими из Средней Азии. Оттуда было изъято пять килограммов мефедрона и свыше полутонны прекурсоров для его изготовления. Задержанные полностью признали свою вину в совершении преступления. Они арестованы с санкции суда.