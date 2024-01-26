ФСБ задержала двух мигрантов в нарколаборатории с полутонной прекурсоров

ФСБ выявила в Можайске нарколабораторию с 500 кг прекурсоров для мефедрона

Сотрудники ФСБ выявили в Подмосковье нарколабораторию, организованную двумя приезжими из Средней Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и области.

Подпольное производство мефедрона располагалось на территории Можайска. Оттуда изъято пять килограммов наркотика и свыше полутонны прекурсоров для его изготовления. Нелегальные мигранты занимались сбытом изготовленного мефедрона.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств. Задержанные полностью признали свою вину в совершении преступления. Они арестованы с санкции суда.

22 января МВД сообщило, что в Подольске задержаны двое жителей Иркутской области по подозрению в сбыте более 10 килограммов мефедрона. Наркодилеров захватили в лесу у СНТ «Романцево». У них при досмотре полицейские изъяли 10 свертков с порошком, спрятанных под одеждой и в спортивной сумке. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.