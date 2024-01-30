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16:06, 30 января 2024Мир

Иран призвал договориться после сообщений о возможной тайной операции США

Bloomberg: Иран призвал США к мирному диалогу на фоне возможных тайных операций

Фото: Iranian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Амирабдоллахиан призвал США к дипломатическому решению конфликта после сообщений о возможном ответе на удары по американским военным объектам. Об этом пишет Bloomberg.

Абдоллахиан отреагировал на сообщения о возможных тайных операциях Соединенных Штатов против Ирана в ответ на удары по американским военным объектам и призвал Вашингтон к деэскалации.

«Белый дом очень хорошо знает, что способ положить конец войне и нынешнему кризису в регионе является политическим», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что исламская республика работает над дипломатическим урегулированием конфликта в Газе, не сообщив дополнительных подробностей.

Как пишет издание, США и Иран обмениваются сообщениями о кризисе на Ближнем Востоке, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. Одной из главных площадок диалога является посольство Швейцарии в Тегеране.

Ранее CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил о мощной реакции Белого дома на атаку дронов на американский военный объект в Иордании. Как отмечается, президент США Джо Байден находится под растущим давлением, поскольку ему необходимо остановить нападения на базы США на Ближнем Востоке.

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      Юрий Леонов
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