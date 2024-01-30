Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:54, 30 января 2024Мир

В США предупредили о мощной реакции Белого дома на атаку дронов в Иордании

CNN: США отреагируют на атаку дронов в Иордании более мощно, чем предполагалось

Фото: Planet Labs PBC / Reuters

Белый дом, вероятно, отреагирует на атаку дронов в Иордании более мощно, чем предполагалось, если судить по предыдущим ответным ударам в Ираке и Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден находится под растущим давлением, требующим отреагировать таким образом, чтобы навсегда остановить эти нападения на американские базы на Ближнем Востоке. Тем не менее самая большая проблема заключается в том, чтобы ответный удар на одно из самых сильных нападений на силы США не развязал при этом региональную войну.

По словам чиновников, нанесение удара по Ирану является одним из наименее вероятных вариантов реакций. «Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем более широкого конфликта на Ближнем Востоке (...) На самом деле, каждое действие, предпринятое президентом, было направлено на деэскалацию, попытку снизить напряженность», — объяснил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, по информации Politico, Байден, обеспокоенный влиянием данного инцидента на свою предвыборную кампанию, поручил разработать военные варианты ответа на нападение, произошедшее на выходных.

Пентагон рассматривает удары по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе.

Ранее американские власти пообещали многоуровневый ответ на удар по базе в Иордании. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что реакция может происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Набиуллина рассказала об избежавшей «жесткой посадки» мировой экономике

      Криминального авторитета Марика отдали под суд за положение в преступном мире

      Известная 58-летняя модель снялась в бикини перед операцией на бедре

      В Госдуме заявили о сборе персональных данных россиян иностранными спецслужбами

      Оголившегося перед сотрудниками ФСБ россиянина осудили

      Центробанк предсказал будущее цен на жилье

      В США рассказали о способности России глушить ATACMS

      В США предупредили о мощной реакции Белого дома на атаку дронов в Иордании

      Стало известно о размещении ВСУ артиллерии в жилых кварталах

      В Крыму ответили на слова Борреля о «свете в конце тоннеля» по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше