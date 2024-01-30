Кайли Дженнер с дочерью на модном показе оценили фразой «ребенок как аксессуар»

Американскую телезвезду, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер раскритиковали в сети из-за присутствия ее пятилетней дочери Сторми на показе бренда Jacquemus во Франции. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

26-летняя знаменитость посетила указанное шоу, одевшись в одной цветовой палитре с девочкой. Так, они примерили ярко-красные наряды. При этом звезда выбрала облегающее мини-платье, а ребенок — джемпер и футболку.

В свою очередь читатели издания оценили приведенные кадры, обвинив инфлюэнсершу в эксплуатации дочери. «С ребенком нужно обращаться как с ребенком, а не как с аксессуаром! Ей следует быть в детском саду с детьми ее возраста, а не на показе мод», «Хотелось бы, чтобы это семейство [Кардашьян-Дженнер] не использовало своих детей в качестве модных аксессуаров», «Бедная девочка», «Ей всего пять — ей там скучно!», «Бедной Сторми приходится это делать, она выглядит несчастной», — заявили юзеры.

В июне 2023 года Кайли Дженнер похвасталась роскошными часами Сторми за 3,3 миллиона рублей.