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19:16, 7 июня 2023Ценности

Кайли Дженнер похвасталась часами Rolex пятилетней дочери за миллионы рублей

Кайли Дженнер похвасталась часами Rolex за 3,3 миллиона рублей пятилетней дочери Сторми

Кадр: @kyliejener

Американская телезвезда Кайли Дженнер похвасталась роскошными часами пятилетней дочери Сторми. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Знаменитость сняла видео, в котором сделала распаковку сумки люксовой марки Bottega Veneta стоимостью 4500 долларов (365 тысяч рублей). На размещенных кадрах модель в белом кроп-топе сидит в автомобиле, демонстрируя зрителям свои личные вещи, среди которых оказались золотые часы модели Day-Date ювелирного бренда Rolex.

«Повседневные часы Сторми, которые раньше были моими. Она надевала их на свой день рождения и после этого решила перестать их носить», — пояснила Дженнер в публикации. Известно, что цена упомянутого украшения составляет 40 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).

В феврале 2019 года Кайли Дженнер также подарила своей на тот момент годовалой дочери Сторми бриллиантовое колье. На размещенных в сети кадрах видно, как девочка бегает по квартире в черной одежде, черно-белых кроссовках Nike, а на ее шее — массивное украшение, усыпанное драгоценными камнями.

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    Майя Пономаренко
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