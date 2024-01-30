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12:28, 30 января 2024Мир

Лавров назвал число участников антироссийского западного лагеря

Лавров: США объединили 54 страны во враждебный лагерь, накачивающий Киев оружием

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Вашингтон, пользуясь главенством на Западе, создал враждебную антироссийскую коалицию из 54 стран, которая стремится нанести России поражение через поставки вооружений и экономическую помощь действующим украинским властям. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Сегодня США объединили 54 страны в лагерь, который накачивают Украину оружием, который поставляет в эту страну различных военных специалистов, экспертов, помогают наводить на дальнобойные цели, в том числе вооружение. Менталитет [западных представителей] такой: все, что связано с Украиной, необходимо использовать для нанесения, как они говорят, стратегического поражения России», — высказался министр.

Ранее Лавров заявил, что на Западе уже осознали начало фиаско украинского проекта, а непрекращающиеся попытки исправить ситуацию в свою пользу обусловлены соображениями престижа и экономической выгоды от тех средств, которые западные страны уже успели потратить на помощь Украине.

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      Виктория Кондратьева
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