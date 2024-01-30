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09:30, 30 января 2024Россия

В Москве открылся новый центр госуслуг

Вице-мэр Москвы Ракова заявила об открытии нового офиса «Мои Документы» Нагорный

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В московском районе Нагорный открылся новый офис «Мои Документы». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, новый МФЦ расположен «в пешей доступности от метро и рядом со всей инфраструктурой района». «До этого москвичей обслуживали специалисты в межрайонном центре, который принимал жителей сразу двух районов», — отметила заммэра.

В новом центре открыто 59 окон приема, два их которых предусмотрены для маломобильных граждан. Ракова отметила, что новый офис «Мои Документы» открыт «по единым высоким стандартам оказания услуг». «В нем есть все необходимое: комфортные и современные зоны ожидания, игровая для детей и даже отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака. Центр работает каждый день, и в нем можно не только оформить документы, но и воспользоваться дополнительными услугами, например, сделать фото или оплатить платежи», — сказала вице-мэр.

Новый центр оформлен в узнаваемом стиле и оборудован современной мебелью. Посетители могут зарядить телефон, выпить кофе и отдохнуть в зоне ожидания. Там же расположены платежные терминалы, банкомат и вендинговые аппараты. Кроме того, центр оборудован для маломобильных граждан, а для удобства родителей с детьми в нем есть детская игровая зона и комната матери и ребенка.

Центр открылся в ТК «Нагорный» по адресу Электролитный проезд, дом 5Б, строение 6. Рядом со зданием есть парковка. Принимать москвичей он будет ежедневно с 8:00 до 20:00.

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      Инга Разумовская
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