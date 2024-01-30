Муж раскрыл тайну жены благодаря случайной оговорке

Vietnam.vn: во Вьетнаме мужчина узнал об измене жены из-за случайной оговорки

Житель города Ханой, Вьетнам, раскрыл тайну жены спустя десять лет благодаря случайной оговорке, которую она допустила. Об этом сообщает Vietnam.vn.

45-летний Нгуен Ван Киен работал в государственном учреждении и воспитывал десятилетнего сына Бина с женой по имени Хоа. В то время как 40-летняя женщина занималась фрилансом и тратила все свободное время на азартные игры и лотереи, муж брал множество подработок, чтобы содержать семью. Образ жизни Хоа не нравился Киену, супруги часто ссорились по этому поводу.

Однажды Хоа проиграла в лотерею. Это стало поводом для очередной словесной перепалки. Киен пришел в ярость и выгнал жену из дома, запретив ей забирать сына с собой. «Это мой ребенок, а не твой, ты не имеешь право оставлять его себе», — внезапно крикнула Хоа. Таким образом мужчина узнал, что Бин не является его сыном, а жена изменила ему десять лет назад. Он разозлился и ударил женщину.

Хоа ушла из дома и пропала на несколько дней, а Киен в это время отправил свои волосы и волосы Бина на экспертизу в ДНК-центр. Анализ подтвердил, что мужчина не является родным отцом ребенка. Киен потребовал объяснений от жены, и та призналась, что до вступления в брак изменила ему с другим мужчиной, с которым познакомилась благодаря общему интересу к лотерейным играм.

Киен решил развестись с женой и самостоятельно воспитывать сына. Он заявил, что не позволит Хоа негативно повлиять на будущее мальчика.

Ранее сообщалось, что жительница Китая узнала о двойной жизни мужа после десяти лет брака и подала на него в суд. Женщина познакомилась с 61-летним возлюбленным в сети, когда ей было 23 года.