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11:35, 30 января 2024Среда обитания

Вероятность обрушения треснувшего дома в Подмосковье оценили

Власти оценили вероятность обрушения треснувшего дома в городе Пересвете

Кадр: Telegram-канал Mash

Специалисты не обнаружили угрозы обрушения жилого дома в подмосковном городе Пересвете. О предварительных результатах проверки конструкций сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

На данный момент зафиксированы только проблемы с кирпичной кладкой. Инженеры изучают техпаспорт здания и беседуют с представителями управляющей компании. Позднее специалисты изучат данные фиксирующего оборудования — это даст большую уверенность в прочности дома.

По данным Акулова, в спецпунктах, организованных в доме культуры, были размещены 19 взрослых с тремя детьми. Спасатели впускают жильцов в дом за вещами.

Трещина на фасаде многоквартирного дома появилась вечером 29 января. Были эвакуированы 120 жильцов. Власти предполагают, что к трещине привели несанкционированные перепланировки и установка душевых кабин.

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      Виктория Клабукова
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