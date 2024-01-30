Платье обнажило грудь рэперши Megan Thee Stallion во время съемок
Наряд популярной рэперши Меган Джовон Рут Пит, известной под псевдонимом Megan Thee Stallion, обнажил ее грудь во время съемок. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
28-летняя исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в красном мини-платье, сплетенном из лент. На ней не было нижнего белья, в результате чего бюст попал в промежуток между полосами ткани. При этом артистка скрыла сосок на размещенном фото с помощью ретуши.
Известно, что в данном образе знаменитость снималась в клипе на свою песню Hiss.
В ноябре 2023 года Megan Thee Stallion также появилась на публике в откровенном наряде. Она вышла в свет в черном прозрачном платье длины миди с асимметричными вырезами в области груди и живота. На размещенных кадрах видно, что на звезде отсутствует нижнее белье.