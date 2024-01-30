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10:40, 30 января 2024Ценности

Платье обнажило грудь рэперши Megan Thee Stallion во время съемок

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Наряд популярной рэперши Меган Джовон Рут Пит, известной под псевдонимом Megan Thee Stallion, обнажил ее грудь во время съемок. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в красном мини-платье, сплетенном из лент. На ней не было нижнего белья, в результате чего бюст попал в промежуток между полосами ткани. При этом артистка скрыла сосок на размещенном фото с помощью ретуши.

Известно, что в данном образе знаменитость снималась в клипе на свою песню Hiss.

В ноябре 2023 года Megan Thee Stallion также появилась на публике в откровенном наряде. Она вышла в свет в черном прозрачном платье длины миди с асимметричными вырезами в области груди и живота. На размещенных кадрах видно, что на звезде отсутствует нижнее белье.

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      Карина Черных
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