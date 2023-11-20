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07:36, 20 ноября 2023Ценности

Рэперша Megan Thee Stallion вышла в свет в прозрачном платье без белья

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Популярная рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

28-летняя знаменитость вышла в свет в черном прозрачном платье длины миди с асимметричными вырезами в области груди и живота. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от нижнего белья, демонстрируя оголенную грудь и ягодицы.

Помимо этого, исполнительница собрала волосы в высокую прическу, а также нанесла макияж в ярких тонах. В качестве обуви она выбрала коричневые босоножки, а разнообразила образ аксессуарами в виде серег и кольца.

В августе Megan Thee Stallion прогулялась по улице в прозрачном наряде. Хип-хоп-исполнительница прошлась по улицам Беверли-Хиллз в облегающем комбинезоне, прозрачная ткань которого демонстрировала бежевое нижнее белье и накладки на груди.

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      Екатерина Ештокина
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