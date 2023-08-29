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10:18, 29 августа 2023Ценности

Рэперша Megan Thee Stallion прогулялась по улице в прозрачном наряде

Фото: Emma McIntyre / Getty Images

Популярная рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Хип-хоп-исполнительница прогулялась по улицам Беверли-Хиллз в облегающем комбинезоне, прозрачная ткань которого демонстрировала бежевое нижнее белье и накладки на груди. В качестве обуви она выбрала босоножки на высокой шпильке и платформе, а в руках держала сумку Hermes Birkin коричневого цвета.

На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были бриллиантовые колье, кольцо и массивные браслеты.

Ранее супермодель Кендалл Дженнер также попала в объектив папарацци в прозрачном платье. Знаменитость прошла по улицам Западного Голливуда в облегающем платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье.

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    Майя Пономаренко
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