Рэперша Megan Thee Stallion прогулялась по улице в прозрачном наряде

Популярная рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Хип-хоп-исполнительница прогулялась по улицам Беверли-Хиллз в облегающем комбинезоне, прозрачная ткань которого демонстрировала бежевое нижнее белье и накладки на груди. В качестве обуви она выбрала босоножки на высокой шпильке и платформе, а в руках держала сумку Hermes Birkin коричневого цвета.

На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости распущены, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были бриллиантовые колье, кольцо и массивные браслеты.

Ранее супермодель Кендалл Дженнер также попала в объектив папарацци в прозрачном платье. Знаменитость прошла по улицам Западного Голливуда в облегающем платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье.