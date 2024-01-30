Под Кишиневом предложили построить военный лагерь
Министерство обороны Молдавии предложило построить военный лагерь под Кишиневом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства республики.
«В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря №136 вблизи Бачой», — говорится в обосновании предложения.
Минобороны стремится к обеспечению «непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии». Лагерь рассчитывают создать по западным военным стандартам.
Земли для предполагаемого строительства находятся вблизи коммуны Бачой в ведении Министерств образования и сельского хозяйства.
Ранее стало известно, что в Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО под названием Swift Response. Они запланированы на 5-24 мая и пройдут также в Эстонии, Венгрии, Италии, Северной Македонии, Польше, Румынии и Швеции.