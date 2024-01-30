Под Кишиневом предложили построить военный лагерь

Минобороны Молдавии предложило построить военный лагерь под Кишиневом

Министерство обороны Молдавии предложило построить военный лагерь под Кишиневом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства республики.

«В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря №136 вблизи Бачой», — говорится в обосновании предложения.

Минобороны стремится к обеспечению «непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии». Лагерь рассчитывают создать по западным военным стандартам.

Земли для предполагаемого строительства находятся вблизи коммуны Бачой в ведении Министерств образования и сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что в Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО под названием Swift Response. Они запланированы на 5-24 мая и пройдут также в Эстонии, Венгрии, Италии, Северной Македонии, Польше, Румынии и Швеции.