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17:10, 30 января 2024Бывший СССР

Под Кишиневом предложили построить военный лагерь

Минобороны Молдавии предложило построить военный лагерь под Кишиневом
СюжетУчения НАТО:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Министерство обороны Молдавии предложило построить военный лагерь под Кишиневом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства республики.

«В сотрудничестве с партнерами по развитию, военными экспертами из США и Румынии была разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и обустройства постоянного военного лагеря №136 вблизи Бачой», — говорится в обосновании предложения.

Минобороны стремится к обеспечению «непрерывности процесса строительства и развития Национальной армии». Лагерь рассчитывают создать по западным военным стандартам.

Земли для предполагаемого строительства находятся вблизи коммуны Бачой в ведении Министерств образования и сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что в Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО под названием Swift Response. Они запланированы на 5-24 мая и пройдут также в Эстонии, Венгрии, Италии, Северной Македонии, Польше, Румынии и Швеции.

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