В Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО

Кишиневский журналист Дерменжи: в мае 2024 года в Молдавии пройдут учения НАТО

В Молдавии в мае 2024 года пройдут крупнейшие учения НАТО под названием «Swift Response». Об этом со ссылкой на утекшие документы сообщил кишиневский журналист Радио Свобода Европа (организация включена Минюстом в список СМИ-иноагентов) Денис Дерменжи в социальной сети X.

«В документе, оказавшемся в нашем распоряжении, указывается, что Молдова также будет участвовать — по крайней мере в качестве принимающей стороны — в учениях "Swift Response". Они запланированы на 5-24 мая и пройдут в Эстонии, Венгрии, Италии, Молдавии, Северной Македонии, Польше, Румынии и Швеции», — сказано в сообщении.

По словам источников, Молдавия является единственной страной, не являющейся членом и кандидатом в члены НАТО, которая принимает участие в крупнейших со времен холодной войны военных учениях альянса, добавил журналист.

Ранее стало известно, что в 2024 году Кишинев проведет референдум о вступлении республики в Европейский союз. Как сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, всенародное голосование состоится в один день с выборами президента.