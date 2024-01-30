Польша назвала Орбана единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер Польши Туск: Орбан является единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным в Европе антиукраинским политиком. С таким заявлением выступил его польский коллега Дональд Туск, передает РИА Новости.

«Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком», — сказал Туск, назвав саму Венгрию дружественной Польше страной.

Ранее Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз несет катастрофические последствия для его экономики. По мнению венгерского премьера, Украина является серьезной проблемой для Европы вне зависимости от ее конфликта с Россией.