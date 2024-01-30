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14:44, 30 января 2024Интернет и СМИ

Популярная блогерша описала один город России словами «ощущение атомной зимы»

Лиза Мадрид

Лиза Мадрид. Кадр: Елизавета Мадрид / YouTube

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) посетила Мурманск и описала свои впечатления. В видео, доступном на YouTube, она рассказала, что в городе было очень холодно.

Она заявила, что во время ее визита в Мурманске было минус 22 градуса. По ее мнению, там низкая температура ощущается не так, как, например, в Москве. «Если честно, такое ощущение атомной зимы», — высказалась она.

Мадрид добавила, что, несмотря на то, что носила термобелье, она все равно замерзла. По мнению блогерши, лучше всего для прогулок по Мурманску зимой подходит шуба или горнолыжный костюм. На ноги, предположила она, стоит обуть унты. «Холодно, просто жесть», — заключила она.

Ранее Шабашова пожаловалась на высокие цены в одном штате США. Она заявила, что на Гавайях очень дорогое жилье и еда в кафе и ресторанах.

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      Мария Большакова
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