Россиян позвали на фестиваль русской тройки с рысаками и ярмаркой

Россиян пригласили на фестиваль русской тройки в усадьбе «Богдарня»

В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, в усадьбе семьи Кописки «Богдарня» во Владимирской области состоится фестиваль русской тройки «Русский драйв», доступный для всех желающих. Как отмечают организаторы, его цель — сохранение уникального объекта культурного наследия, который нельзя поместить в музей. Вход на мероприятие свободный.

Семья Кописки стремится сохранить русскую тройку как национальный символ России. В их конюшне собрана коллекция лошадей российских пород, а тройка орловских рысаков успешно выступает на чемпионатах России.

На фестивале пройдут турниры по фигурной и призовой езде (бега взапуски). Главная задача участников — показать всю красоту и самобытность русской тройки, а также мастерство управления. В турнире примут участие разные тройки: спортивные — призовые, парадные — нарядные, орловские, русские и вятские.

В первый день фестиваля гостей ждет торжественный парад участников турнира с показательными выступлениями, зрелищным паркуром и фигурной ездой. В течение всего дня на территории усадьбы будет работать ярмарка фермерской продукции, трактир, ресторан русской кухни. Также для всех гостей будут организованы зимние развлечения в русском стиле, а для детей — мастер-классы и хоббихорсинг. Завершится первый день фестиваля лекцией о русской тройке и музыкальным вечером в ресторане «Колхозный клуб».

На второй день гостям также будут доступны все развлекательные и гастрономические площадки фестиваля, а участников турнира ждет призовая езда и бега «взапуски». Завершится турнир награждением победителей в «Колхозном клубе».

Гости могут также забронировать один из 20 номеров в главном корпусе усадьбе.

Усадьба «Богдарня» является частью агрокультурного туристического комплекса в деревне Крутово. Главный корпус — выполненная в классическом русском стиле усадьба XIX века. Ландшафт усадьбы выполнен в сотрудничестве с пермакультурным центром Зеппа Хольцера в России. Здесь регулярно проводятся всероссийские практические семинары по эко хозяйствованию по принципам пермакультуры.

