Россиянам захотели помочь платить за ЖКХ

В ЛДПР предложили установить допустимый уровень доли трат россиян на ЖКХ в 15 %

В ЛДПР предложили установить федеральный стандарт допустимой доли расходов россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в размере 15 процентов от общего дохода, сообщает «Российская газета» со ссылкой на законодательную инициативу.

Допустимую долю расходов для одиноких пенсионеров и многодетных семей предлагается понизить до 10 процентов. В настоящее время федеральный стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22 процента, при этом каждый регион устанавливает норму самостоятельно.

Если расходы превышают норму, россияне могут обратиться за субсидией. Депутаты в инициативе указали, что в некоторых субъектах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату ЖКУ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни.

Ранее стало известно, что в России рассматривается инициатива, по которой в новостройках будут требовать установки отечественных умных счетчиков горячей и холодной воды, тепла, газа.