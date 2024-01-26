В российских новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики

«Ведомости»: в новостройках потребуют ставить отечественные умные счетчики

В России рассматривается инициатива, согласно которой в новостройках будут требовать установки отечественных умных счетчиков горячей и холодной воды, тепла, газа. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишут «Ведомости».

Изменения собираются внести в постановление правительства РФ № 719 (правила признания продукции российской). На данный момент инициатива в рамках проекта «Умный многоквартирный дом» межведомственного проекта Минцифры, Минпромторга и Минстроя проходит согласование в заинтересованных органах власти, рассказали в Минцифры. Целью является выработка системного и единого подхода к цифровизации многоквартирных домов, в частности, формирование конкретных правил для определения умных счетчиков воды, тепла и газа, которые помогут нарастить их производство в стране, а также введение четких требований по их установке в домах.

Интеллектуальными будут как поквартирные, так и общедомовые и общеподъездные приборы учета. При этом переход на обязательную установку отечественных умных счетчиков будет поэтапным: предполагается, что с 2025 года в новостройках потребуют ставить интеллектуальные общедомовые приборы учета, а с 2027-го — внутриквартирные.

В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ отметили, что в настоящий момент общедомовыми счетчиками холодной воды оснащено лишь 36 процентов всех многоквартирных домов в России, горячей воды — 30 процентов, газа — менее одного процента. Что касается умных счетчиков, то сейчас их устанавливают преимущественно в новостройках столичного региона и в домах комфорт-класса и выше. Средняя цена обычного счетчика воды и тепла составляет 2-3,5 тысячи рублей, тогда как стоимость прибора с функцией автоматического учета может быть в 1,5 раза выше, однако экономия, которую будут получать жильцы от их установки, будет гораздо значительнее, заверили девелоперы. Кроме того, они добавили, что из-за нововведения квартиры на первичном рынке не подорожают.

В Госдуме уверены в необходимости создания единой интеллектуальной общедомовой системы считывания показаний в жилых домах. За счет того что управляющие компании будут поверять и заменять приборы, граждане начнут экономить на приобретении, установке и обслуживании счетчиков. Умные счетчики помогут не только простимулировать потребителей к экономии ресурсов и тем самым меньше платить за ЖКУ, но и повысить прозрачность расчетов и начисления платы за ресурсы в ЖКХ, увеличить точность расчетов и передавать наиболее достоверную информацию в онлайн-режиме о пиковых нагрузках на сети, что позволит предотвращать аварии на коммунальных сетях и оперативнее фиксировать утечки, подчеркнули эксперты.

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