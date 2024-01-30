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08:00, 30 января 2024Ценности

Россияне потратили на украшения 366 миллиардов рублей в 2023 году

SOKOLOV: россияне потратили на украшения 366 миллиардов рублей в 2023 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Россияне потратили на ювелирные изделия 366 миллиардов рублей в 2023 году. Об этом говорится в исследовании аналитического центра SOKOLOV (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По данным компании, рынок ювелирной розницы России в денежном выражении вырос на 18 процентов и составил 365,6 миллиарда рублей. В то же время средний чек на украшения за прошедший год составил 7552 рубля, в среднем он увеличился на 16,3 процента.

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«С июня 2023 года начался активный рост рынка, продиктованный ростом цен. Также драйвером роста стали онлайн-продажи, доля которых в общей структуре рынка составила 24 процента в 2023 году против 19 процентов в 2022 году», — заключила руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

В мае 2023 года россиянки назвали желанные подарки от возлюбленных после ссоры.

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      Карина Черных
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