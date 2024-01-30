Российские войска заняли более выгодные позиции на одном направлении СВО

Минобороны заявило об улучшении позиций ВС России на донецком направлении СВО

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России при поддержке тяжелых огнеметных систем, авиации и артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки Донецкой народной республики. В результате противник потерял до 310 бойцов, два танка, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России нанесли удар по польской самоходной артиллерийской установке Krab, а также по двум гаубицам «Мста-Б».

В рамках брифинга Конашенков также сообщил об улучшении положения на краснолиманском направлении спецоперации. Там бойцы российской группировки войск «Центр» отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее российское оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Табаевка в Харьковской области. Кроме того, армия России отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районе Синьковки.