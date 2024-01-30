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13:11, 30 января 2024Россия

Российские войска заняли более выгодные позиции на одном направлении СВО

Минобороны заявило об улучшении позиций ВС России на донецком направлении СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России при поддержке тяжелых огнеметных систем, авиации и артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районе Красного, Андреевки, Новомихайловки, Курдюмовки и Георгиевки Донецкой народной республики. В результате противник потерял до 310 бойцов, два танка, три боевые машины пехоты и 11 автомобилей.

Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы ВС России нанесли удар по польской самоходной артиллерийской установке Krab, а также по двум гаубицам «Мста-Б».

В рамках брифинга Конашенков также сообщил об улучшении положения на краснолиманском направлении спецоперации. Там бойцы российской группировки войск «Центр» отразили три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее российское оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Табаевка в Харьковской области. Кроме того, армия России отразила три атаки штурмовиков ВСУ в районе Синьковки.

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      Сергей Истомин
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