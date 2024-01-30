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13:07, 30 января 2024Россия

Российские войска улучшили положение на одном из направлений в зоне СВО

Минобороны отчиталось об улучшении положения на краснолиманском направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска улучшили положение на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Помимо того, на данном направлении Вооруженные силы России за сутки отразили три атаки украинских штурмовиков. Противник потерял до 290 бойцов, три танка, четыре боевых бронированных машины и пять автомобилей.

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Ранее оборонное ведомство России заявило, что Вооруженным силам Украины не удалось улучшить свои позиции на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Там уточнили, что украинские войска предприняли попытку атаки в районе Торского выступа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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