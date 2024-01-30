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08:21, 30 января 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал об огневых заслонах ВС России под Клещеевкой

Мотострелки ВС РФ создали огневые заслоны для движения пехоты под Клещеевкой

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские мотострелки создают огневые заслоны для движения пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии шести километров. Об этом сообщил командир бронегруппы с позывным Баркас, передает РИА Новости.

По его словам, экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск круглосуточно следят за позициями противника. В случае обнаружения цели военные выдвигаются на огневую точку и открывают огонь, не давая ВСУ возможности передвигаться.

«Во время нашей работы получается огневой заслон, благодаря которому пехота может занимать более выгодные позиции, осуществлять ротацию и получать тактическое преимущество», — отметил Баркас.

Одной из задач военных он назвал отрезание первой и второй линии противника от тыловых позиций. «Если мы осуществили пристрелку и уже начинаем поражать цель, то шансы уйти с этой позиции у противника стремятся к нулю, я бы не хотел оказаться на их месте под огнем экипажа БМП-3», — добавил военнослужащий.

Ранее сообщалось, что Российская армия улучшила положение по переднему краю на донецком направлении. Военные за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Клещеевки, а также уничтожила РСЗО М270 MLRS.

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      Алевтина Запольская
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