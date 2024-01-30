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08:28, 30 января 2024Бывший СССР

Марочко сообщил о саботировании приказов танкистами ВСУ

Марочко: танкисты ВСУ саботировали приказ о наступлении под Клещеевкой

Фото: Stringer / Reutes

Танкисты 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) саботировали приказ командования идти в наступление под Клещеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что украинские военные объяснили отказ «скотским отношением» со стороны командования и отсутствием положенных доплат.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ саботируют проведение десантных операций на левом берегу Днепра. Как объяснили в ведомстве, это связано с тем, что при предыдущих попытках закрепиться на левом берегу реки и создать там плацдарм украинские войска понесли серьезные потери.

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      Марина Совина
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