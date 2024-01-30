Сожителям напомнили о правилах дележки квартиры

Адвокат Шакина: раздел квартиры возможен только между супругами

Сожители не могут разделить квартиру, это возможно только между партнерами, состоящими в зарегистрированном браке. О правилах дележки между супругами в беседе с NEWS.ru напомнила адвокат Виктория Шакина.

Сожители также не могут поделить совместно нажитое имущество. Согласно судебной практике, купленная в период сожительства квартира останется в собственности того, на чье имя она приобретена и зарегистрирована. Ипотечный долг, если он есть, останется личным обязательством россиянина, на которого он оформлен.

Ранее россиянам перечислили шаги для более быстрой продажи квартиры. Важно подготовить и провести экспертизу всех необходимых документов, а также сделать в квартире ремонт. Жилье нужно «обезличить», а также вывезти из него все лишние вещи. В продаваемой квартире не должно быть лишних запахов, и она должна быть чистой.