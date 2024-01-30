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09:38, 30 января 2024Мир

Стало известно о провале поставок снарядов Украине через Великобританию

WSJ: британо-японский план по поставкам снарядов Украине застопорился

Фото: Reuters

План по поставке большего количества артиллерийских снарядов Украине за счет отправки Японией боеприпасов в Великобританию застопорился, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно плану, японская компания Komatsu должна была производить 155-миллиметровые снаряды по лицензии британской фирмы BAE Systems. Затем их планировалось отправлять в Великобританию, которая таким образом освободилась бы от отправки большого количества собственных боеприпасов на Украину.

По данным WSJ, сейчас этот план заморожен, так как возможности Komatsu по поставкам ограниченны. «Провал британо-японского плана подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Запад при увеличении поставок боеприпасов Киеву», — пишет газета.

Ранее правительство Японии обозначило семь направлений, по которым планирует оказывать помощь Украине. Среди них — гуманитарная поддержка, развитие сельского хозяйства и животноводства, дистанционная медицина, биотехнологии, а также развитие информационных технологий и информационно-коммуникационных технологий.

Япония также направила Украине помощь в размере 37 миллионов долларов — эти средства будут внесены в фонд НАТО.

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      Антон Похиляк
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