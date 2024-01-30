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08:31, 30 января 2024Мир

В Белом доме произошла перепалка при обсуждении действий США на Ближнем Востоке

Fox: Кирби устроил перепалку с журналистами на брифинге из-за рейтингов Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналистом телеканала Al Jazeera Кимберли Халкетт в ходе брифинга. Об этом сообщает Fox News.

По его информации, конфликт произошел в процессе обсуждения действий США на Ближнем Востоке. Корреспондент поинтересовалась, мог ли президент страны Джо Байден отдать приказ об ударе по Йемену без одобрения Конгресса. Кирби ответил, что американский лидер имеет такое право в соответствии с конституцией.

Халкетт в свою очередь заявила, что народ США явно недоволен действиями президента. Fox пишет, что данное утверждение «вывело из себя» представителя Белого дома, а затем ситуация резко обострилась, так как журналистка спросила, учитывает ли Байден свой политический рейтинг при рассмотрении вариантов действий в регионе.

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В результате Кирби перебил собеседницу, подчеркнув, что Байден не изучает результаты опросов и не учитывает политический календарь — по его словам, он занимается защитой американский войск. «И любое предположение об обратном является оскорбительным», — заключил он.

Халкетт предпринимала попытки продолжить перепалку, однако в разговор вмешалась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы будем двигаться дальше», — заметила она, после чего Кирби ее поблагодарил.

29 января Кирби заявил, что США не стремятся к войне и конфликту с Ираном. Представитель Белого дома сообщил, что в Вашингтоне рассматривают различные варианты ответа на нападение на американских солдат в Иордании, однако он последует тогда, когда в США посчитают это нужным.

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      Варвара Кошечкина
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