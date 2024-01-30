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10:17, 30 января 2024Мир

В Германии предсказали эскалацию конфликта на Украине из-за США

Немецкий бизнесмен Дотком: Запад будет стараться обострить конфликт на Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад не может смириться с поражением на Украине и будет стараться обострить конфликт. Об этом на своей странице в X написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

«Сейчас мы вступаем в новую фазу прокси-войны США. Украина потерпела поражение на поле боя, и Запад не может смириться с этим. Теперь марионетки нападут на российскую промышленность, пытаясь заставить Россию пойти на неприемлемые условия мира», — отметил бизнесмен.

В Германии предсказали, что это будет иметь неприятные последствия, поэтому можно ожидать серьезную эскалацию.

Ранее Дотком заявил, что призывы ряда стран Запада готовиться к войне с Россией направлены на то, чтобы избежать поражения Украины в конфликте в преддверии президентских выборов в США. Он подчеркнул, что западные лидеры понимают, что российские войска скоро начнут наступление, в то время как Вооруженные силы Украины находятся в сложном положении.

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      Семен Александров
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