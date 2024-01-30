В Киеве слухи об отставке Залужного назвали попыткой дестабилизации

Минкульт Украины: слухи об отставке Залужного носят дестабилизирующий характер

Информация об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стала угрозой для устойчивости государства. Попыткой дестабилизации слухи назвали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины, опубликовав пост в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Вброс об увольнении Залужного носит дестабилизирующий характер... Резонанс, вызванный недостоверным сообщением, свидетельствует о наличии проблем в сфере медиа гигиены и коммуникаций», — говорится в сообщении.

В Минкульте считают, что для «усиления устойчивости» общество и государство должны сделать выводы из сложившейся ситуации.

Ранее в Киеве опровергли сообщение о снятии Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

29 января несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.