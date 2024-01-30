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16:51, 30 января 2024Бывший СССР

В Латвии усомнились в преданности главнокомандующего армии из-за карьеры в СССР

Латвийский журналист Лапса заявил о сомнениях в преданности главы ВС Калниньша

Фото: Sergey Melkonov / Sputnik / РИА Новости

Латвийским солдатам тяжело доверять приказам главнокомандующего армии, который начинал военную карьеру в СССР. В преданности главы Вооруженных сил Латвии Леонида Калниньша усомнился рижский журналист Лато Лапса, передает LA.lv.

«У меня есть некоторые сомнения. Я, гражданин Латвии, который должен присягнуть на верность латвийскому государству, не хотел бы, чтобы меня отправил в бой человек, который присягнул на верность "оккупационной" власти, а потом переметнулся на другую сторону», — заявил Лапса.

По его словам, сомнения в 100-процентной преданности вызывает факт службы Калниньша в советской армии и его позиция против выхода из Оттавской конвенции о запрете на использование мин.

29 января в работе на ФСБ обвинили депутата латвийской партии «Русский союз» Татьяну Жданок. Позднее Служба государственной безопасности опровергла преступность ее действий.

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      Глеб Палехов
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