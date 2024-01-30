В Петербурге после реконструкции открыли станцию метро «Ладожская»

В Санкт-Петербурге после капитального ремонта открылась станция «Ладожская»

В Санкт-Петербурге после капитального ремонта открылась станция метро «Ладожская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.

Отмечается, что открытие произошло с опережением графика. Во время работ отремонтировали три эскалатора, заменили облицовку стен и колонн вестибюля, а также оснастили пол покрытием из природного камня. Также были установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных россиян. Появились и два новых пандуса для входа и выхода на Ладожский вокзал, а для слабовидящих пассажиров была выполнена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата.

«Ладожскую» закрыли на ремонт 4 марта 2023 года.

Ранее в Санкт-Петербурге на станциях «Горьковская», «Садовая», «Спасская», «Площадь Александра Невского-1» и «Петроградская» произошел сбой турникетов — пассажиры не могли расплачиваться за вход банковскими картами. Поломку вскоре устранили.