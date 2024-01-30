Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:36, 30 января 2024Среда обитания

В Петербурге после реконструкции открыли станцию метро «Ладожская»

В Санкт-Петербурге после капитального ремонта открылась станция «Ладожская»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге после капитального ремонта открылась станция метро «Ладожская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена.

Отмечается, что открытие произошло с опережением графика. Во время работ отремонтировали три эскалатора, заменили облицовку стен и колонн вестибюля, а также оснастили пол покрытием из природного камня. Также были установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных россиян. Появились и два новых пандуса для входа и выхода на Ладожский вокзал, а для слабовидящих пассажиров была выполнена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата.

«Ладожскую» закрыли на ремонт 4 марта 2023 года.

Ранее в Санкт-Петербурге на станциях «Горьковская», «Садовая», «Спасская», «Площадь Александра Невского-1» и «Петроградская» произошел сбой турникетов — пассажиры не могли расплачиваться за вход банковскими картами. Поломку вскоре устранили.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыты первые результаты анализа черных ящиков сбитого под Белгородом Ил-76

      Стало известно о снижении цен на отели в зарубежных городах

      Лидеры ЕС пообещают Украине продолжить оказывать военную поддержку

      В России ограничили ввоз ряда видов семян из недружественных стран

      Под Москвой большегруз смял легковушку на пункте взимания платы

      В России отреагировали на желание Японии заключить мирный договор

      В Госдуме участникам «Би-2» пригрозили тюрьмой в случае возвращении в Россию

      Лавров заявил о срыве западного проекта по Украине из-за России

      Лавров указал на нежелание Запада видеть отправки оружия с Украины

      В Германии заявили о подавленном состоянии Зеленского из-за ситуации на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше