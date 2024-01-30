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10:26, 30 января 2024Россия

В СПЧ фразой «а не надо иметь столько родин» отреагировали на проблемы «Би-2»

Член СПЧ Ахмедова о ситуации с депортацией «Би-2»: а не надо иметь столько родин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Проблемы с депортацией участников группы «Би-2» из Таиланда и их продолжительное пребывание «в клетке» связаны с тем, что у музыкантов слишком много родин. Об этом в своем Telegram-канале заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

В посте Ахмедовой также содержится фраза, в которой та предположила, что власти Таиланда просто растерялись, так как не знают, куда конкретно депортировать нарушивших закон о трудовой деятельности в Таиланде музыкантов.

«Вчера участники группы жаловались, что их в клетке долго держат, а не надо иметь столько родин», — отреагировала на ситуацию с группой правозащитница.

Также она выразила удовлетворение от того, что группу «Би-2» не станут депортировать в Россию.

Ранее стало известно, что четырех из семи участников рок-группы «Би-2», задержанных в Таиланде 24 января, якобы депортируют в Израиль, поскольку у них есть израильские паспорта. Такое решение могло быть принято властями Таиланда после вмешательства Министерства иностранных дел и посольства Израиля. Отмечается, что израильские МИД и диппредставительство выразили опасения в безопасности музыкантов в случае их экстрадиции в Россию.

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