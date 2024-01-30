В США заявили о неизбежности отставки Залужного

FT: Зеленский тверд в решении снять с должности главкома ВСУ Залужного

В офисе президента Украины Владимира Зеленского уже приняли решение об отставке главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. О неизбежности планов Зеленского рассказала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно информации издания из США, 29 января президент Украины встретился с главой украинской армии и предложил ему занять пост своего советник. «Зеленский ясно дал понять Залужному, что независимо от того, возьмет ли он на себя эту роль, он будет отстранен от своей нынешней должности», — заявили журналистам источники.

В издании добавили, что хотя офис президента тверд в своем решении снять главкома ВСУ, он, вероятно, не будет отстранен от должности в течение некоторого времени после появления сообщений об этих планах в СМИ.

Ранее депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Зеленский якобы уволил главу ВСУ Залужного. 29 января Министерство обороны Украины опровергло отставку главкома.