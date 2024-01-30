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17:07, 30 января 2024Мир

Великобритания надавит на ООН с целью признания Палестины

Politico: Кэмерон заявил, что Лондон надавит на ООН с целью признания Палестины
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Великобритания планирует надавить на ООН с целью признания независимого государства Палестина. Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Politico.

«Мы должны начать определять, как будет выглядеть палестинское государство: что оно будет включать в себя, как оно будет функционировать. Мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос о признании палестинского государства, в том числе в Организации Объединенных Наций», — сообщил британский политик.

«Это может быть одной из вещей, которая поможет сделать процесс [урегулирования палестино-израильского конфликта] необратимым», — добавил Кэмерон.

Ранее Кэмерон потребовал сторонников движения ХАМАС покинуть Газу для прекращения израильско-палестинского конфликта.

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      Лина Пивоварова
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